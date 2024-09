A declaração preocupante sobre cursos a serem oferecidos que veio com a visita da reitora eleita da UFRGS a Caxias do Sul

A reitora eleita da UFRGS, Marcia Barbosa (na foto com o reitor da UCS, Gelson Rech), em sua visita a Caxias do Sul, deixou transitar uma informação preocupante ao detalhar como se dará a definição de cursos para o futuro Campus da Serra. Disse que a oferta será acertada em comum acordo com a UCS para não ocorrer “concorrência”. Em sintonia com a UCS, como na foto.