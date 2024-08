Nova Roma tem candidato único e pode ter prefeito petista em reduto bolsonarista

Uma situação eleitoral inusitada e improvável – para quem está distante do contexto municipal – está na iminência de ser formalizada em Nova Roma do Sul, em um dos principais redutos do bolsonarismo na Serra Gaúcha. No município, no segundo turno da eleição para presidente em 2022, o então candidato Jair Bolsonaro obteve 77,6% dos votos válidos e o candidato petista, Luiz Inácio Lula da Silva, 22,34%. O município deve ter candidato único na eleição para prefeito deste ano, e o mais surpreendente: o nome deve ser do PT, do atual vice-prefeito, Roberto Panazzolo, que também é secretário da Saúde de Nova Roma.