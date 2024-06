O deputado federal caxiense Mauricio Marcon (Podemos) informou em rede social que agora também é coautor do PL 1904/24, que equipara aborto com gestação acima de 22 semanas ao crime de homicídio simples. O projeto, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), era assinado originalmente por outros 31 parlamentares.