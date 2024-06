O vereador Cristiano Becker da Silva (PRD) fez na sessão desta quarta-feira discurso de despedida na Câmara. Ele ocupava a cadeira do titular Velocino Uez (PRD), nomeado no início de abril para a Coordenadoria Distrital da prefeitura de Caxias do Sul. Velocino decidiu retornar à Câmara, depois de dois meses no Executivo. Ele diz que deveria deixar o Legislativo por um período definido de tempo, ficou dois meses fora e poderia até estender esse tempo, mas conta que se frustrou por planejar uma ação de alargamento de vias no interior e não conseguir entregar o resultado em função de ter de atender a demanda da recuperação de estradas.