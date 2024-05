O momento ainda é, prioritariamente, do socorro, do resgate e da ajuda humanitária, de oferecer todo suporte aos desabrigados. Em um segundo momento, há uma reconstrução a ser feita. A questão das rodovias é premente para auxílio, socorro e transporte de suprimentos essenciais, como combustível, gêneros alimentícios, insumos hospitalares. E, na Serra Gaúcha, há o caso emblemático da BR-116, que ficou destruída no Km 170, entre Caxias do Sul e Vila Cristina, bem como a 470, na região da Ponte dos Arcos, no acesso para Veranópolis.