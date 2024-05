Há algum tempo tem se falado que, sob o ponto de vista climático, estamos ingressando em um “novo normal”, isto é, fenômenos climáticos severos, como o que a Serra Gaúcha e o Estado estão vivenciando serão cada vez mais frequentes. E não é improvável o agravamento do cenário, pelo contrário. Para fins de comparação, no trágico temporal que assolou a região e carregou pontes em setembro do ano passado, choveu 178,8 milímetros em Caxias do Sul, em três dias. A medição da quarta-feira (1º/5) pela manhã, compilada pela Climatempo para o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (Cemaden), indicava uma precipitação de 327 milímetros em dois dias na cidade. Quer dizer, o volume de chuva duplicou em Caxias, e com um dia a menos na medição.