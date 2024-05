Um casal morreu nesta quarta-feira (1º), após um deslizamento de terra que ocorreu no interior de Boa Vista do Sul, na Serra. O caso, que está em atendimento por equipes de resgates do município e de Garibaldi, aconteceu por volta das 19h30min na comunidade de Linha Carolina Alta. Paloma Melo da Silva, 25 anos, e Andrigo Oliveira de Ávila, 25, estavam do lado de fora de um carro quando houve a queda de barreira. Eles deixam dois filhos pequenos.