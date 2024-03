Começou o recapeamento asfáltico na Rua Graciema Formolo (foto acima), no bairro Sagrada Família, em Caxias do Sul, via que passou por uma obra infindável e gerou um surpreendente vídeo do prefeito em 15/3. O prefeito fez cobranças públicas ao Samae, responsável pela obra, pelos transtornos a moradores e comerciantes, e sentenciou: