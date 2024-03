Na abertura da campanha de vacinação contra o Influenza em Caxias do Sul na segunda-feira, a prefeitura organizou um ato simbólico na UBS Madureira, com a presença do prefeito Adiló Didomenico. Por ter 72 anos e integrar o público-alvo da vacinação, o prefeito foi vacinado pela técnica em enfermagem Leopoldina Almeida dos Santos.