A reforma elétrica do Escola Estadual Apolinário Alves dos Santos, o muro do Colégio Imigrante e a reforma na Escola Estadual Alexandre Zattera foram temas da reunião nesta segunda-feira (26/2), solicitada pelo deputado estadual Neri, o Carteiro (PSDB) junto à Casa Civil do governo do Estado. Com início da reforma do Instituto de Educação Cristóvão de Mendoza, Apolinário, Imigrante e Zattera passam a ser as premências mais atrasadas quanto a problemas estruturais em escolas estaduais.