Pouco mais de 30 pais e estudantes paralisaram todos os sentidos da perimetral Norte de Caxias do Sul, no final da tarde desta sexta-feira (23), em uma manifestação que pedia o retorno do funcionamento da Escola Estadual Apolinário, no bairro Sagrada Família. A instituição está interditada desde o dia 8 de dezembro do ano passado por problemas na rede elétrica.