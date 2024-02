A Codeca fez ainda na sexta-feira (23/2) a roçada e retirou o mato que havia tomado conta do abrigo de ônibus na Rua João Getúlio Marros, no loteamento Madrid, bairro vizinho ao loteamento Charqueadas, na região do bairro Desvio Rizzo, na zona sudoeste de Caxias do Sul. O cenário na parada (mostrado em GZH e Mirante de 22/2) foi divulgado pelo vereador Adriano Bressan (ainda no PRD) em sessão da Câmara na semana passada. Na sexta pela manhã, Bressan voltou ao local e relatou em rede social que encontrou equipe da Codeca fazendo a roçada na rua.