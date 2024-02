A sessão desta quinta-feira da Câmara de Caxias do Sul – com quatro matérias na Ordem do Dia, que é o espaço para apreciação de projetos – foi dominada pelo embate político com viés eleitoral. É uma evidência de que o calendário eleitoral, ou pré-eleitoral, está correndo, e de que haverá disputa intensa pela prefeitura de Caxias do Sul. Não há surpresa nem algo errado, pois, como reiteraram os vereadores, a Câmara é espaço da política. Mas, com representantes das futuras chapas em torno de nomes prováveis e já colocados para a prefeitura, a refrega foi intensa. Irá exigir da presidente da Câmara, Marisol Santos (PSDB), atenção redobrada para conter excessos e impedir atropelos a vedações previstas para o período.