Sob o ponto de vista do volume de sessões e número de projetos analisados, foi caótico o último dia do ano legislativo, nesta quinta-feira, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. Prolongava-se além das 21h, e já com a realização de seis sessões extraordinárias, além da sessão ordinária do dia. Uma correria, uma sessão atrás da outra, “tantas extraordinárias quantas se fizerem necessárias”, convocou o presidente Zé Dambrós (PSB).