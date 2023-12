Seis sessões extraordinárias foram realizadas nesta quinta-feira (14) na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul para a votação dos últimos projetos de lei de 2023, como o Plano de Mobilidade Urbana (Planmob). Entre as propostas, os parlamentares aprovaram por unanimidade a que reajusta o salário do cargo a partir do mandato de 2025. No ano que vem, há eleições municipais para o Legislativo e também Executivo.