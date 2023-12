O prefeito de Caxias do Sul, Adiló Didomenico, já está retornando de Dubai, nos Emirados Árabes, onde participou da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas. Adiló teve a companhia no evento do assessor jurídico da Secretaria do Meio Ambiente, Daniel Caravantes. Outro caxiense, o deputado estadual Pepe Vargas (PT), um dos representantes da Assembleia na COP28, deve retornar na próxima sexta-feira.