A primeira vez que entrei em uma redação de jornal, senti-me como que no cenário de uma incessante rajada de disparos que enchiam o ar: eram as teclas metálicas das Remingtons e Olivettis batendo em ritmo frenético, manejadas por uma dezena de redatores e jornalistas, contra as bobinas das máquinas de datilografar, deixando impressas no papel as palavras que compunham o jornalismo impresso. Remington e Olivetti eram as marcas das máquinas mais populares daquela época, segunda metade dos Anos 80.