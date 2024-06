Para o bem e para o mal

Já faz uma semana que aconteceu o assalto cinematográfico ao carro-forte no aeroporto de Caxias do Sul. A perda irreparável da vida do sargento Fabiano Oliveira, de 47 anos, integrante do 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), comoveu a região. Estamos todos ao lado de sua família, colegas e amigos enlutados tentando entender como esse nível de violência chegou à nossa porta.