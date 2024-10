Assinatura simbólica do contrato do Porto Meridional deve contar com presença de ministros em Caxias

Depois de participarem da inauguração das obras de recuperação do Aeroporto Salgado Filho na sexta-feira (18), os ministros de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, e da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Paulo Pimenta, devem ter um compromisso em Caxias do Sul. Está prevista a vinda deles à região para a assinatura simbólica do contrato de concessão do Porto Meridional, que será construído pela iniciativa privada em Arroio do Sal.