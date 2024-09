O que falta para Caxias do Sul ter ônibus elétricos?

Com a devida pompa e circunstância, Porto Alegre colocou em operação no dia 21 de agosto os primeiros ônibus elétricos de sua frota. Um equipamento extremamente moderno, e que é uma das apostas para reduzir a poluição nos centros urbanos e melhorar a qualidade do serviço prestado aos usuários. O anúncio trouxe o questionamento sobre por qual motivo Caxias do Sul, sede da Marcopolo, a maior fabricante de ônibus do país, ainda não aderiu ao uso desta tecnologia, e nem parece ter nada programado em relação a este tema no curto prazo.