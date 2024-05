Em entrevista à Gaúcha Serra na manhã desta terça-feira (14), o secretário de Trânsito, Transportes e Mobilidade de Caxias do Sul, Alfonso Willenbring Júnior, falou sobre o súbito aumento de movimentação no Aeroporto Regional Hugo Cantergiani. Essa situação se deu após o fechamento do Salgado Filho, em Porto Alegre, devido ao alagamento provocado pela enchente histórica, o que tornou o terminal caxiense a referência estadual para o transporte aéreo.