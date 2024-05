Quem passasse pelo km 170 da BR-116, em Vila Cristina, no dia 2 de maio, jamais poderia imaginar uma reabertura em curto prazo. Com base nos danos amplos, já que a estrada foi levada pelo Arroio Pinhal naquele ponto, e na tradicional demora do poder público em resolver muitas questões, mesmo que urgentes, essa descrença era plenamente justificada.