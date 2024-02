A lamentável ocorrência que resultou na morte de José Monteiro Silveira, 34 anos, na noite do último sábado (24), por si só já seria o suficiente para provocar um forte debate sobre a quantidade de pessoas que atualmente habita as calçadas e outras áreas públicas de Caxias do Sul. Além de o homem acusado de ser o responsável pelo assassinato, em princípio, ser morador de rua, um vídeo do prefeito Adiló Didomenico alimentou ainda mais a polêmica.