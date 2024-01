Inaugurada no último sábado (20), a ponte construída pela comunidade de Nova Roma do Sul segue repercutindo. Nesta segunda-feira (22), chamou a atenção um vídeo postado pelo governador Eduardo Leite nas redes sociais tratando do assunto. O conteúdo não chega a ser diferente do que havia sido dito por ele em entrevista à Rádio Gaúcha Serra na semana passada, mas o fato de o chefe do Executivo se manifestar sobre o tema é curioso e interessante.