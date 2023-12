Um espaço lúdico e de grande importância ambiental para a Serra Gaúcha está com os dias contados. Por uma questão de corte de despesas, o Conselho Diretor da Fundação Universidade de Caxias do Sul (FUCS) definiu que o Jardim Zoológico da UCS vai ser fechado a partir do dia 1º de março de 2024, e a última esperança para reverter a situação é uma campanha idealizada pelo reitor da UCS, Gelson Leonardo Rech.