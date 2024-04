Dizia-me ela ao fim do encontro, encantar-se é cantar para dentro. Uma espécie de canto de si. Gostei, disse, depois pensei, também é colocar-se num canto e dali olhar para o mundo outra vez. Pode ser um ensimesmamento, pode. De quando em quando, penso, precisamos nos acasular para suportar o tranco da vida. Respirar mais tranquilamente, pelo menos enquanto ainda temos árvores ao redor. Não sei você, mas às vezes fico receosa diante de determinados comportamentos da sociedade em que vivemos. Há uma gente muito nervosa, sem paciência, querendo tudo para ontem. Desconfio de quem mantém passarinhos presos em gaiolas, salvos de qualquer salvação, de gente que joga livros no lixo ou os queima, se colocando como arautos do desconhecimento. Sei que somos essas criaturas estranhas cheias de entranhas, todos muito iguais, e que por isso não se condena ninguém. Mas pensar sobre é um modo de tentar fazer diferente. Também sei que só o tempo nos ensina a encontrar primaveras debaixo de pedras.