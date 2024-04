Sim, faz anos que não como carne. E não, não foi de uma hora para outra. Primeiro eu parei com a de porco, depois de gado, depois com o frango e por fim com peixe. Hoje não consumo nada de origem animal. Tornar-se vegetariano ou vegano é um processo lento e solitário. As pessoas costumam me perguntar por que me tornei vegetariana. Como se ser vegetariano fosse uma afronta. Os motivos são muitos, mas posso enumerar pelo menos três que foram decisivos. Primeiro por uma questão ética. Ser vegetariano não é sobre você. É sobre o outro. Se todos somos parte de um único mundo e se desejamos uma vida mais leve, amorosa, conectada com o meio ambiente e com a própria espiritualidade, consumir carne ou qualquer produto de origem animal ou derivados de sua exploração, é um contrassenso. É mais ou menos como pregar uma coisa e fazer outra. Ser vegetariana ou vegana é parar de pensar somente em si e se colocar no lugar do outro, de fato.