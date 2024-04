Todos os dia me pergunto assim como todos os dias guardam um amanhecer. Um silêncio. Um dizer. E é no encontro com o paciente, este suposto Outro, em meio ao solitário consultório onde há só um e dois, que as questões de ordem clínica e teórica se cruzam. No externo, uma história se apresenta. No interno, fios se desenrolam de um novelo antigo e emaranhado. Mais que isso. É na conversa que se movimenta entre o que se passa dentro e o que se percebe fora que a arte do indizível se manifesta. É ali, neste ínterim de tempo-brecha que a palavra ganha nome. É na rasura da linguagem que se trabalha a capacidade de suportar as faltas.