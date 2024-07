O número de acidentes de trânsito no perímetro urbano de Passo Fundo cresceu 8% no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período no ano anterior. Conforme dados da Secretaria Municipal de Segurança Pública, o total de acidentes com danos materiais, lesões, mortes e atropelamentos foi de 1.414 para 1.535, um aumento de 121 casos.