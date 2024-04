Passo Fundo terá um reforço de 444 novas câmeras de videomonitoramento a partir do mês de maio. Com a aquisição, a cidade contará com 1.056 equipamentos de cercamento eletrônico — uma forma de coibir crimes e auxiliar em investigações da Polícia Civil, como disse o secretário municipal de Segurança Pública, João Darci Gonçalves.