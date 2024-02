Na tarde deste domingo (25), exatamente uma semana depois do acidente que vitimou Márcio Roberto Ribeiro, 45 anos, familiares e amigos se reuniram para realizar um protesto pacífico por justiça. O local foi o cruzamento da Avenida Presidente Vargas com a Rua Claudino Toldo, no bairro São Cristóvão, em Passo Fundo.



Com cartazes, balões brancos e camisetas com o rosto de Márcio, dezenas de pessoas interromperam o trânsito na via por volta das 14h30min, o mesmo horário do acidente do dia 18 de fevereiro. Em discurso emocionado, Juliano da Silva Ribeiro, o irmão mais velho de Márcio, disse que nunca mais conseguirá passar pelo local sem se lembrar da tragédia.