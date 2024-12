Ministério Público denuncia suspeito de matar companheira na frente dos filhos em Tapejara

O Ministério Público do Rio Grande do Sul (MPRS) denunciou na sexta-feira (6) o homem suspeito de matar a companheira a facadas na frente dos filhos em Tapejara, no norte do Estado.

O feminicídio aconteceu no dia 25 de novembro e vitimou Ana Maria Venâncio Baretta, de 24 anos. O homem de 30 anos foi preso mais tarde naquele dia e segue recolhido no Presídio Estadual de Getúlio Vargas.

— O crime ocorreu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que aconteceu durante a madrugada e no interior da residência onde se encontrava apenas a mulher, desarmada, seu algoz e os filhos, reduzindo a possibilidade dela reagir ou chamar por socorro — afirmou o promotor de Justiça Miguel Germano Podanosche, autor da denúncia.

De acordo com a polícia, a vítima morava há pouco mais de um ano no município. Ela e o suspeito estariam separados, mas ele teria dito que foi para Tapejara a pedido da ex-companheira, para ajudar a cuidar dos dois filhos do casal, de seis e oito anos.