Uma das quatro vítimas de acidente em Rondinha, motorista de carro não tinha habilitação

As causas do acidente são investigadas.

O motorista de um Gol que colidiu frontalmente com um ônibus na RS-404, em Rondinha, no norte do Estado, resultando em quatro mortes, inclusive a do próprio condutor, não tinha habilitação. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (12) pela delegada Heládia Cazarotto, da Polícia Civil de Carazinho.