Cachoeirinha Notícia

Morador de Passo Fundo suspeito de envolvimento em golpe do bilhete e sequestro relâmpago é preso na Região Metropolitana

Ele estava em um carro, abordado na quinta-feira (19), que teria sido usado para cometimento dos crimes no começo do mês. Outros três homens, também residentes do norte do RS, são investigados, mas estão em liberdade

20/09/2024 - 21h26min