Passam poucos minutos das 7h e o silêncio do amanhecer do 20 de setembro irrompe ao estrondo de um intenso tiroteio. Os estampidos ecoam do apartamento 201, do prédio número 1.178 da Avenida Santa Cruz, área central de Santa Rosa, na Fronteira Oeste. Para a Polícia Civil, trata-se de episódio da guerra entre facções, que está sendo investigado pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado.