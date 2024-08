Foi preso na tarde de sexta-feira (16) o suspeito de ter matado Emerson Alexsander Vaz Ferreira, 29 anos, no dia 4 de agosto. A vítima era segurança de uma boate de Passo Fundo, no norte gaúcho, e foi morta com um tiro atrás da cabeça, em frente ao local onde trabalhava.