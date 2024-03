As mulheres que circularam pelo centro de Passo Fundo na manhã desta sexta-feira (8), data que celebra o Dia Internacional da Mulher, foram abordadas por policiais da Patrulha Maria da Penha em meio a campanha Operação Átria, do governo federal. A ação de combate a violência contra a mulher e segue até o fim de março com palestras em escolas e unidades de saúde de todo o RS.