Em 19 de dezembro, Roseli Aparecida Folmer Lenz, 37 anos, escreveu em sua página numa rede social que havia se separado do marido, por decisão própria, e acrescentou: “Nós mulheres temos o direito de viver livres, sermos respeitadas”. Após o fim da relação, no ano passado, a moradora da área rural de Sobradinho, no Vale do Rio Pardo, vinha tentando retomar a vida. Na última quinta-feira (11), Rosi, como era chamada pelos familiares, foi morta a facadas. O ex-marido é o principal suspeito do feminicídio.