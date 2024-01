Com 47 homicídios dolosos, 2023 terminou como um dos períodos mais violentos dos últimos 20 anos em Passo Fundo, no norte gaúcho. Conforme dados da Secretaria de Segurança Pública (SSP-RS) analisados por GZH Passo Fundo, o único ano com mais assassinatos foi em 2013, com 48 casos. Na maioria, a motivação foi o tráfico de drogas.