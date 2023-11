O médico Leandro Boldrini, condenado a 31 anos e oito meses de prisão pela morte do filho de 11 anos, Bernardo Uglione Boldrini, foi absolvido no julgamento do processo disciplinar — que apurava a conduta dele do ponto de vista ético — que corria no Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio Grande do Sul (Cremers) nessa quarta-feira (29), em Porto Alegre. A informação foi confirmada pelo advogado de defesa de Boldrini, Ezequiel Vetoretti. O Cremers afirmou que o processo corre em sigilo e que, por isso, não haverá manifestação sobre o caso.