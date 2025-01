Prevista para janeiro, entrega de ambulância avançada do Samu para Passo Fundo deve atrasar

Atualmente cidade conta com duas ambulâncias de suporte básico. Reprodução / RBS TV

Passo Fundo aguarda o recebimento de duas ambulâncias de suporte avançado para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) em 2025. Um dos veículos, é uma doação do Ministério da Saúde, que ainda não tem previsão de entrega e a segunda ambulância, adquirida pela prefeitura, seria recebida em janeiro, mas a entrega deve atrasar.

Segundo a empresa da qual o município comprou a ambulância, a montadora teria pedido prorrogação na entrega do furgão. Só a partir da chegada do veículo, será possível instalar os equipamentos médicos e essa etapa levaria mais 20 a 30 dias.

O contrato entre a prefeitura e a empresa teve as notas de empenho emitidas em 6 de novembro, com prazo de entrega do veículo em até 90 dias. A data limite se encerraria em 6 de fevereiro. A empresa disse que comunicou a prefeitura sobre o atraso, no entanto, o município diz não ter sido informado até o momento.

Leia Mais Hospital Público Regional de Palmeira das Missões deve ficar pronto em três anos após reinício de obras

Conforme a coordenadora municipal de Recuperação e Saúde, Caroline Gosch, após o recebimento do veículo, será realizada a contratação de equipe médica e o início da operação através da central de regulação compartilhada com Porto Alegre.

Regulação compartilhada

Com a central compartilhada, o atendimento dos chamados feitos ao Samu, pelo 192, serão recebidos por Passo Fundo quando o médico estiver na base, ou então, pela Capital. O objetivo é agilizar os atendimentos, uma vez que a demora costuma ser o principal motivo de reclamação da população.

— O cidadão vai continuar ligando para o número do Samu e quando o médico da ambulância avançada está na base, ele é que vai regular os atendimentos e avaliar se precisa de ambulância ou não. Se precisa de ambulância de suporte básico, ele vai designar. Se ele viu que a condição clínica do paciente ou evento exige um médico, então ele mesmo vai deslocar com a ambulância do Samu avançado — explica.

Leia Mais Pacientes reclamam da demora para chegada da ambulância do Samu em Passo Fundo

A coordenadora também aponta que, em setembro de 2024, foi realizada a ampliação da equipe do Samu. Hoje, duas equipes trabalham 24 horas por dia no serviço básico. Após o recebimento da ambulância avançada, uma das equipes vai passar a contar também com um médico — isso porque o Samu avançado só pode operar com equipe composta por médico, enfermeiro, socorrista e condutor.

O segundo veículo

A segunda ambulância avançada, que deve integrar a frota do município, é uma doação do Ministério da Saúde, porém, ainda não há previsão para entrega.

A reportagem procurou a pasta, que informou em nota que a situação está na última das três fases da habilitação para recebimento do veículo: o rastreio de indicadores relacionados à necessidade, com o objetivo de garantir o equilíbrio regional na distribuição de recursos federais do Novo PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). (confira a nota na íntegra abaixo)

Passo Fundo está entre as seis cidades gaúchas que terão ambulâncias de suporte avançado do governo federal. As demais incluem Arvorezinha, Farroupilha, Frederico Westphalen, Nonoai e Santa Maria. Outros 13 municípios do RS receberão ambulâncias que atendem a casos de menor complexidade.

O ministério também informou que as solicitações de ampliação e renovação de frota e reserva técnica serão analisadas pela área técnica do Ministério da Saúde e atendidas quando houver disponibilidade da pasta.

Nota na íntegra

"Das 21 propostas indicadas, 13 foram aprovadas com parecer favorável e agora seguem para a última das três fases da habilitação para receber o veículo: o rastreio de indicadores relacionados à necessidade, com o objetivo de garantir o equilíbrio regional na distribuição de recursos federais do Novo PAC. Caso a proposta tenha passado nesta etapa, é considerada “proposta selecionada”.

Duas propostas não foram finalizadas pelos municípios de Casca e Nova Esperança do Sul. Outras seis estão em diligência para adequação da proposta: Arvorezinha, Barão do Triunfo, Bom Jesus, Farroupilha (duas propostas) e Nonoai.