Passo Fundo realiza nesta sexta-feira (31), um mutirão de vacinação contra a influenza, vírus causador da gripe, focado em funcionários de empresas com até 30 colaboradores. Cerca de 200 pessoas devem ser imunizadas. A campanha é uma parceria do município com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e ocorre na sede da entidade.