Até o fim do ano, Passo Fundo deve contar com pelo menos uma ambulância avançada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Até o momento, há garantia de que um dos veículos será doado pelo Ministério da Saúde enquanto outro será comprado pelo próprio Município. Contudo, ainda não há data para o início do funcionamento das novas estruturas.