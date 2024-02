A Câmara de Vereadores de Passo Fundo começou uma mobilização no ano passado que deve se desenrolar ao longo de 2024: os parlamentares lideram a busca pela ampliação do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Estão em pauta o pedido de uma nova ambulância de suporte avançado e a instalação de uma central de regulação do serviço na cidade, como já existe nas cidades de Pelotas, Bagé e Caxias do Sul.