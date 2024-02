O Centro Estadual de Vigilância em Saúde do RS (Cevs) confirmou a segunda morte por dengue em Tenente Portela, no noreste gaúcho. O município de 14,5 mil habitantes registra a maior infestação de dengue no RS, com 1.231 casos confirmados da doença, conforme monitoramento da Secretaria Estadual da Saúde (SES).