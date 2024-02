O município de Tenente Portela, no noroeste gaúcho, ultrapassou os mil casos de dengue. São 1.176 contaminados, conforme última atualização da Secretaria Estadual da Saúde (SES) desta quarta-feira (14). Com uma morte confirmada, a cidade tem o maior número de diagnósticos no RS e decretou situação de emergência na última sexta (9).