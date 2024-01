A Câmara de Vereadores de Passo Fundo passa a ser Embaixada da Luta Contra o Câncer no Planalto Médio. Uma cerimônia realizada no plenarinho da Casa oficializou o título na manhã desta quarta-feira (3), no gabinete da presidência. A ideia é transformar o parlamento em centro de mobilização permanente de apoio às pessoas com a doença.