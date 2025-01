Saiba data e horário da posse do prefeito, vice e vereadores eleitos de Passo Fundo

Os novos governantes de Passo Fundo, no norte gaúcho, devem ser empossados nesta quarta-feira (1º). Além do prefeito reeleito Pedro Almeida, e do vice-prefeito Volnei Ceolin, os 21 vereadores e os secretários da equipe de governo também tomarão posse durante a cerimônia que marca o início oficial do mandato para o quadriênio 2025/2028.