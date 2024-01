O vice-presidente Geraldo Alckmin esteve no Estado nesta sexta-feira (26) e defendeu a ampliação do mercado para o biodiesel no Brasil. Ele destacou que a marca B15, mistura de 15% de biodiesel ao diesel puro, foi antecipada para 2025 por decisão do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) no final do ano passado. Anteriormente o aumento da taxa de biocombustível estava prevista para 2026. O CNPE também definiu que partir de 1º de março, a mistura passa de 12% para 14%.