Apesar da semana passada ter sido recheada de boas notícias para a região, como veremos abaixo, quem não teve motivos para comemorar foi o funcionalismo público municipal de Passo Fundo, já que a proposta apresentada pelo Executivo ficou muito aquém do reivindicado tanto pelo Simpasso como pelo CMP-Sindicato. Por isso, a semana já deve iniciar com muito barulho no Paço Municipal... Na tarde desta segunda-feira (18), será a vez dos professores municipais realizarem uma Assembleia em frente à Câmara e à Prefeitura, e na terça-feira (19), pela manhã, o Simpasso está chamando um grande Ato Público no mesmo local. Apesar das negociações estarem acontecendo em mesas separadas, o espaço escolhido para pressionar tanto o Executivo como o Legislativo é o mesmo. Aliás, sabe-se que a pressão dos vereadores, especialmente da base, junto ao prefeito Pedro Almeida pode ser determinante, até porque em um ano eleitoral, nenhum político quer pagar o preço de ficar mal com o funcionalismo... Pode ser fatal para a reeleição!